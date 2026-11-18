Con el objetivo de concientizar sobre el cuidado de la piel y promover el diagnóstico precoz, la Asociación de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC ) de Las Flores organizará una nueva campaña gratuita de prevención y detección temprana del cáncer de piel sólo para personas sin obra social y jubilados. La actividad tendrá lugar este viernes 20 de noviembre , en el horario de 9:00 a 13:30 horas , en las instalaciones de la Casa de la Salud , ubicada en Avenida Rivadavia 535. Durante la jornada, la doctora Miriam Sabattini será la encargada de realizar los controles clínicos, evaluando lunares y manchas sospechosas mediante aparatología especializada. Desde la organización informaron que no es necesario contar con orden médica previa para ser atendido. Se recomienda a los asistentes concurrir con tiempo y aprovechar esta instancia clave de control preventivo, fundamental para detectar a tiempo cualquier lesión cutánea.

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