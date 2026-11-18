¿QUIÉN CUENTA LO QUE PASA? El Taller de Radio de la Dirección de Cultura invita a la Charla sobre Nuevos Medios y Comunicación en tiempos de transformación, la misma se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre a las 20 horas en el Salón Rojo. La charla será un encuentro para reflexionar sobre el presente y el futuro del periodismo, los desafíos de la comunicación, el streaming, los podcasts y las nuevas plataformas digitales. Una oportunidad para compartir experiencias, herramientas y perspectivas sobre cómo construir medios y contenidos propios en un escenario de profundas transformaciones sociales, políticas y tecnológicas. Cabe destacar que el Taller de Radio ha funcionado además de la Dirección de Cultura en el Centro Este, en el Merendero «Toque Toque», en la radio propia de la Escuela Secundaria 4 y además ha articulado con la Escuela Primaria 4. Los disertantes invitados son:

Esteban Boxler: Periodista con 33 años de trayectoria. Fue responsable original de las emblemáticas placas rojas de Crónica TV, trabajó en distintos medios nacionales e internacionales y fue productor ejecutivo de contenidos periodísticos para CGTN en Español. Durante más de dos décadas se desempeña como docente en TEA y Deportea.

Juanjo Aguilera: Periodista con 40 años de trayectoria en radio y gráfica. Trabajó en emisoras como Del Plata, América, Radio Nacional y Radio Ciudad, y colaboró con medios como Página/12 y Caras y Caretas. Actualmente impulsa Noutramarxe, un canal de entrevistas por streaming en lengua gallega. También es coordinador pedagógico de radio y docente en TEA y Deportea. Una invitación libre y gratuita para toda la comunidad que, más allá de dar cierre a todos los temas tratados en el taller durante el año, invita pensar quién produce la información, cómo circula y qué lugar tenemos como comunicadores y ciudadanos en los nuevos escenarios de la comunicación.

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