La Trochita mantiene el impulso turístico y confirma su calendario de salidas para noviembre
El histórico tren a vapor La Trochita continúa consolidándose como uno de los principales atractivos de la cordillera chubutense. Luego de registrar un sólido movimiento turístico durante octubre —mes en el que movilizó a cerca de 4.000 visitantes a lo largo de más de 40 frecuencias—, la administración del Viejo Expreso Patagónico confirmó su grilla de 14 salidas programadas para noviembre de 2026. La actividad se distribuye entre sus dos cabeceras operativas en la provincia, ofreciendo a turistas locales, nacionales e internacionales una experiencia única a bordo de sus centenarias formaciones. Para quienes busquen sumarse a la experiencia en la segunda mitad del mes, todavía quedan fechas disponibles en el tramo principal de la comarca:
- Tramo Esquel – Nahuelpan: Con un total de 11 frecuencias mensuales, las formaciones parten a las 10:00 y regresan a las 13:00. Tras haberse realizado las primeras siete salidas de la quincena, restan aún los viajes del jueves 19, sábado 21, jueves 26 y sábado 28 de noviembre.
- Tramo El Maitén – Ingeniero Bruno Thomae: Este recorrido histórico contó con 3 salidas especiales en el arranque del mes (los días 2, 3 y 4 de noviembre a las 11:00).
Tarifas vigentes para la temporada
El cuadro tarifario oficial que rige de octubre a diciembre de 2026 contempla valores diferenciados según la procedencia y categoría de los pasajeros:
- Tarifa General (extranjeros): $168.000
- Mayores Residentes Nacionales: $96.000
- Residentes Provinciales (Chubut): $77.000 (mayores) y $58.000 (menores de 6 a 12 años)
- Jubilados y Estudiantes Universitarios Nacionales: $71.000
- Menores Nacionales (6 a 12 años): $68.000
- Residentes locales (Esquel y Trevelin): $46.000 (presentando DNI con domicilio local)
- Menores de 5 años y personas con CUD: Sin cargo (menores sin derecho a asiento, uno por adulto; personas con Certificado Único de Discapacidad y un acompañante acceden sin cargo gestionándolo en la estación).