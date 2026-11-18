Tramo Esquel – Nahuelpan: Con un total de 11 frecuencias mensuales, las formaciones parten a las 10:00 y regresan a las 13:00. Tras haberse realizado las primeras siete salidas de la quincena, restan aún los viajes del jueves 19, sábado 21, jueves 26 y sábado 28 de noviembre .

Tramo El Maitén – Ingeniero Bruno Thomae: Este recorrido histórico contó con 3 salidas especiales en el arranque del mes (los días 2, 3 y 4 de noviembre a las 11:00).

Tarifas vigentes para la temporada

El cuadro tarifario oficial que rige de octubre a diciembre de 2026 contempla valores diferenciados según la procedencia y categoría de los pasajeros:

Tarifa General (extranjeros): $168.000

Mayores Residentes Nacionales: $96.000

Residentes Provinciales (Chubut): $77.000 (mayores) y $58.000 (menores de 6 a 12 años)

Jubilados y Estudiantes Universitarios Nacionales: $71.000

Menores Nacionales (6 a 12 años): $68.000

Residentes locales (Esquel y Trevelin): $46.000 (presentando DNI con domicilio local)

Menores de 5 años y personas con CUD: Sin cargo (menores sin derecho a asiento, uno por adulto; personas con Certificado Único de Discapacidad y un acompañante acceden sin cargo gestionándolo en la estación).

El histórico tren a vapor La Trochita continúa consolidándose como uno de los principales atractivos de la cordillera chubutense. Luego de registrar un sólido movimiento turístico durante octubre —mes en el que movilizó a cerca de 4.000 visitantes a lo largo de más de 40 frecuencias—, la administración del Viejo Expreso Patagónico confirmó su grilla de 14 salidas programadas para noviembre de 2026 . La actividad se distribuye entre sus dos cabeceras operativas en la provincia, ofreciendo a turistas locales, nacionales e internacionales una experiencia única a bordo de sus centenarias formaciones. Para quienes busquen sumarse a la experiencia en la segunda mitad del mes, todavía quedan fechas disponibles en el tramo principal de la comarca: