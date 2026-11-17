El próximo lunes 23 de noviembre a las 19hs. en el espacio ubicado en Avda. Rivadavia y Santamarina se podrá disfrutar de una tarde con destacados autores locales. Se leerán versos de la mano de Mario Elgue y Salin Abraham con música de Diego Suárez. También habrá invitados especiales, entre ellos, Martín Dubor, Tito Urnissa, María del Carmen Lucha, Elizabeth Duringer (conductora de «Noche de Cuentos y Poesías» por FM Alpha), Héctor García, Julio González y Camila Gálmes. La preventa puede adquirirse llamando al 2244-428636.

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