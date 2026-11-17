JORNADA DE CIBERSEGURIDAD Y CIUDADANÍA DIGITAL Desde la Dirección de Protección Ciudadana se invita a la Jornada de Ciberseguridad y Ciudadanía Digital. En el marco de la actividad, el ingeniero Ariel Ferreyra brindará una charla sobre «Riesgos en el ciberespacio y prevención de ciberdelitos». Será el miércoles 18 de noviembre a las 10 horas en el Salón Rojo Municipal. La actividad es abierta y gratuita, dirigida para toda la comunidad. No se requiere inscripción previa. Ariel Ferreyra es Ingeniero en Sistemas; Perito de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Presidente del Observatorio Criminal Digital; Perito de parte; Docente en IJS, IUV, UTN La Plata; Director de la Diplomatura en Ciberseguridad en UTN (Facultad Regional San Rafael); Ciberseguridad en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia.
GRAN PROPUESTA DE CICLO DE TEATRO ABIERTO DE LA COMEDIA MUNICIPAL La Comedia Municipal de Las Flores, dirigida por Aldo Rizzo, este fin de semana pondrá en escena dos obras de importante temática que se estrenarán en la sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Dirección de Cultura. El sábado a las 21:30 horas, en el escenario Enrique Muñiz, el grupo de arte escénico florense, exhibirá “Papá querido” de Aida Bortnik, una historia que reúne a cuatro hermanos en un encuentro atravesado por los recuerdos, los vínculos familiares y las ausencias. El domingo 22 a las 21:00 horas, el segundo estreno de esta primera fecha de ciclo de Teatro Abierto será el de la obra “Gris de ausencia” de Roberto Cossa. Los protagonistas encarnarán aquí personajes que retratarán el desarraigo, la inmigración y los conflictos de una familia entre dos culturas, entre el pasado y el presente. La Comedia Municipal, con estas dos puestas en escena, recupera también el espíritu del Teatro Abierto Argentino, aquel que nació en 1981, en plena dictadura militar, como movimiento de resistencia artística y cultural en defensa de la libertad de expresión. Sin dudas una gran propuesta artística, para no perdérsela. El costo de la entrada ha sido fijado en $5.000.
LA SÉPTIMA DE EL TALADRO FINALISTA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE HOCKEY “CUENCA DEL SALADO” La Secretaría de Deportes destaca el pase a la final de la Séptima División del Club Atlético El Taladro, en el marco del Torneo Clausura que organiza la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado. El sábado 14 de noviembre en General Belgrano y por la instancia semifinal, las dirigidas por Felisa Suárez igualaron 3 a 3 frente a Club Belgrano, con goles de Lucía Queijeiro, Lola Patronelli y Renata Diz; y luego se impusieron 3 a 0 en los Penales Australianos. En esta vibrante definición, Catalina Paulé fue gran protagonista y se convirtió en la figura al detener tres ejecuciones, mientras que Lucía Queijeiro, Renata Diz y la capitana Felicitas Taraborelli aportaran sus goles para lograr el pase histórico a la final. Ahora el elenco «Verde” irá en busca del título el sábado 21 de noviembre en Lobos ante las dueñas de casa, últimas campeonas. El plantel de nuestra ciudad estuvo integrado por: Felicitas Taraborelli, Renata Diz, Lucía Queijeiro, Lola Patronelli, Antonia Lacoste, Francisca García Romero, Bianca Fernández, Olivia Di Tullio, Catalina Paulé, Catalina Pees, Olivia Griffiths, María Carrillat y Juana Villa Navila Coria. DT: Felisa Suárez. PF: Juan Cejas. Por su parte, la división Sub 16 perdió 4 a 1 en semifinal con Atlético Roque Pérez, convirtiendo para las florenses Pilar Tibiletti y ahora enfrentará a Lobos Athletic por el tercer y cuarto puesto.
SUBCAMPEONATO Y TERCER PUESTO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL PCD EN LA LIGA INCLUSIVA La Secretaría de Deportes felicita a los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol PCD por su excelente participación en la Liga Inclusiva, que organiza Olimpíadas Especiales. Este importante evento culminó el sábado 14 de noviembre en Pilar, donde el conjunto del Nivel “A” superó en la fase semifinal 1 a 0 a Malvinas con gol de Emiliano Castro, mientras que en la final perdieron 4 a 1 con “El Frontón”, concretando el gol de los florenses Enzo González y de esta manera se quedaron con el subcampeonato. Por otro lado, el elenco del Nivel “B” fue superado en la semifinal 3 a 0 por Malvinas y, por el tercer y cuarto puesto, se impuso 1 a 0 sobre San Fernando, haciéndose presente en el marcador Darío Eluaiza. Los planteles, a cargo del profesor Roque Cheminet, estuvieron conformados de la siguiente manera: Nivel “A”: Ezequiel Larramendi, Jesús Castro, Esteban Rivarola, Emiliano Castro, Enzo González y Cristian Romero. Nivel “B”: Lucas Espíndola, Maximiliano Romero, Alejandro González, Darío Eluaiza e Ismael Chacón.