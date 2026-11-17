JORNADA DE CIBERSEGURIDAD Y CIUDADANÍA DIGITAL Desde la Dirección de Protección Ciudadana se invita a la Jornada de Ciberseguridad y Ciudadanía Digital. En el marco de la actividad, el ingeniero Ariel Ferreyra brindará una charla sobre «Riesgos en el ciberespacio y prevención de ciberdelitos». Será el miércoles 18 de noviembre a las 10 horas en el Salón Rojo Municipal. La actividad es abierta y gratuita, dirigida para toda la comunidad. No se requiere inscripción previa. Ariel Ferreyra es Ingeniero en Sistemas; Perito de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Presidente del Observatorio Criminal Digital; Perito de parte; Docente en IJS, IUV, UTN La Plata; Director de la Diplomatura en Ciberseguridad en UTN (Facultad Regional San Rafael); Ciberseguridad en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia.

GRAN PROPUESTA DE CICLO DE TEATRO ABIERTO DE LA COMEDIA MUNICIPAL La Comedia Municipal de Las Flores, dirigida por Aldo Rizzo, este fin de semana pondrá en escena dos obras de importante temática que se estrenarán en la sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Dirección de Cultura. El sábado a las 21:30 horas, en el escenario Enrique Muñiz, el grupo de arte escénico florense, exhibirá “Papá querido” de Aida Bortnik, una historia que reúne a cuatro hermanos en un encuentro atravesado por los recuerdos, los vínculos familiares y las ausencias. El domingo 22 a las 21:00 horas, el segundo estreno de esta primera fecha de ciclo de Teatro Abierto será el de la obra “Gris de ausencia” de Roberto Cossa. Los protagonistas encarnarán aquí personajes que retratarán el desarraigo, la inmigración y los conflictos de una familia entre dos culturas, entre el pasado y el presente. La Comedia Municipal, con estas dos puestas en escena, recupera también el espíritu del Teatro Abierto Argentino, aquel que nació en 1981, en plena dictadura militar, como movimiento de resistencia artística y cultural en defensa de la libertad de expresión. Sin dudas una gran propuesta artística, para no perdérsela. El costo de la entrada ha sido fijado en $5.000.