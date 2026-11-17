Adelante Las Flores presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza (Expte. ALF 293) que crea el Plan Estratégico de Desarrollo Logístico y Promoción de Inversiones del Partido de Las Flores. La iniciativa busca posicionar al distrito como destino de inversiones vinculadas al transporte, el almacenamiento y la distribución de mercaderías. El proyecto parte de un diagnóstico: Las Flores tiene una ubicación estratégica sobre la Ruta Nacional N.º 3 y cuenta con un Sector Industrial Planificado, pero esas ventajas no alcanzan por sí solas para que lleguen nuevas empresas. Para eso hacen falta políticas activas de promoción territorial y de atracción de inversiones. Entre sus principales puntos, la propuesta establece:

Una Mesa de Desarrollo Logístico , con participación ad honorem de empresas radicadas en el distrito, transportistas, cámaras empresariales, administradores de espacios industriales, instituciones educativas y el Departamento Ejecutivo.

, con participación ad honorem de empresas radicadas en el distrito, transportistas, cámaras empresariales, administradores de espacios industriales, instituciones educativas y el Departamento Ejecutivo. Un programa permanente de promoción , que incluye una presentación institucional del distrito, la difusión de terrenos e instalaciones disponibles, la participación en ferias, congresos y rondas de negocios, y reuniones directas con empresas interesadas.

, que incluye una presentación institucional del distrito, la difusión de terrenos e instalaciones disponibles, la participación en ferias, congresos y rondas de negocios, y reuniones directas con empresas interesadas. Una cartera de oportunidades de inversión , que identifique proyectos posibles como centros de distribución, depósitos, servicios de transporte, mantenimiento de vehículos de carga y playas de estacionamiento para camiones.

, que identifique proyectos posibles como centros de distribución, depósitos, servicios de transporte, mantenimiento de vehículos de carga y playas de estacionamiento para camiones. Un diagnóstico de infraestructura , con foco en el Sector Industrial Planificado y su vínculo con la Ruta 3: suelo disponible, accesos viales, circulación de vehículos pesados, energía, agua, conectividad y obras prioritarias.

, con foco en el Sector Industrial Planificado y su vínculo con la Ruta 3: suelo disponible, accesos viales, circulación de vehículos pesados, energía, agua, conectividad y obras prioritarias. Un estudio de prefactibilidad para evaluar, a mediano o largo plazo, la viabilidad de una plataforma logística intermodal o puerto seco.

para evaluar, a mediano o largo plazo, la viabilidad de una plataforma logística intermodal o puerto seco. Prioridad al empleo local, articulando con instituciones educativas y centros de formación profesional para capacitar trabajadores y sumar proveedores del distrito.

El proyecto prevé una implementación por etapas. Primero se priorizan la promoción territorial, la vinculación con empresas y el diagnóstico de infraestructura, antes de comprometer inversiones de mayor magnitud y siempre dentro de las competencias municipales y las disponibilidades presupuestarias. Desde Adelante Las Flores señalaron que la propuesta busca diversificar la matriz productiva local, fortalecer a las empresas que ya trabajan en el distrito y generar nuevas oportunidades de empleo, en articulación con la Provincia, la Nación y el sector privado.

Instagram: @adelante.lasflores · Facebook: Adelante Las Flores

About The Author