La Asociación Civil Flores Rosas llevó a cabo el pasado domingo la segunda edición de la Caminata Rosa. El evento contó nuevamente con una interesante convocatoria por parte de la comunidad en general e instituciones siendo el punto de partida la Botera de Canotaje Las Flores. Bajo el lema “Todos juntos somos más fuertes”, los participantes realizaron el recorrido que contó con distintas actividades físicas y recreativas, utilizando prendas, pañuelos y globos color rosa, y sumándose a esta importante iniciativa para concientizar a la población.

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