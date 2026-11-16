Con un golazo de zurda de Luis Urruchúa, los albiverdes consiguieron de visitantes una preciada victoria en la búsqueda de la final del torneo.

El partido por la primera semifinal, que el árbitro Laureano Nicoliello dio por finalizado en el minuto 101, terminó con discusiones y empujones entre varios futbolistas, aunque después las cosas no pasaron a mayores. El próximo domingo será la gran revancha entre el Depor y los ferroviarios.

(Por Flavio Iacomini)

Final caliente anoche en el 27 de abril del club Ferrocarril Roca. El ya mítico estadio albiceleste de Avellaneda y Vidal, fue escenario del encuentro de ida de semifinales del torneo Clausura Francisco “Pato” Palacios que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

A los 32 minutos del primer tiempo, Luis Urruchua, tras recibir una gran asistencia de Carlos Damián Petreigne, definió de maravillas con su pie izquierdo. La pelota combada se fue por arriba de la humanidad del arquero Walter Jaime, que solo atinó a mirar como la pelota volaba por encima suyo y se convertía en el gol del conjunto Albiverde.

Golpe para Ferro que había sido hasta ese momento un poco mas que su rival, aunque sin lastimar. Deportiva lució concentrado y con actitud durante todo el partido y además tuvo en varios de sus futbolistas méritos suficientes que les valieron condiciones de figuras. Y esto, en todas sus líneas.

Ferrocarril Roca después del gol sintió tanto el impacto que Deportiva jugó mejor aún en el último cuarto de hora donde Cristian Gómez casi convierte el segundo al rematar de media vuelta pero la pelota se fue por poco por arriba del travesaño.

En la etapa complementaria, el local si tuvo una mayor actitud ofensiva, que se potenció luego con el ingreso de Mauro Ramos y los demás cambios, donde Diego Rodríguez, su D.T , buscó mayor poder de fuego. El Depor, se cerró bien atrás y con Petreigne en el manejo de la pelota, el despliegue de Facundo Valdéz , Nicolas Dierick y Agustín Montenegro y con Luis Urrucha al acecho, obligaron al fondo de Ferro en varias ocasiones a tener que mostrar firmeza.

La gran tarde- noche del juvenil arquero Valentín Odera Boetto, también fue fundamental para que el equipo que dirige Aquiles Rafeca pudiese sostener una victoria que lo dejó mejor posicionado para la revancha. Ferro estrelló una pelota en el palo en una subida del central Facundo Díaz, y en los 11 minutos adicionales, el partido se jugó en territorio Albiverde aunque las cosas no cambiaron.

El árbitro Laureano Nicoliello, cuestionado de los dos lados en varios pasajes, decreto el final y en uno de los sectores del campo de juego comenzaron las discusiones y empujones entre algunos futbolistas que luego se extendieron por un par de minutos.

Final caliente que no paso a mayores pero que deja ánimos alertas para la revancha del próximo domingo.

Juventud Deportiva, que ganó la fase regular del torneo donde quedó primero, anoche en el estadio ferroviario, volvió a demostrar que lo suyo no había sido producto de la casualidad. La final para el Depor está cerca. Solo Ferro, que busca su quinto título en serie, estará en condiciones de poder impedírselo.

Ferrocarril Roca, Walter Jaime, Facundo Díaz, Martín Araujo, Alexio Aguirre, Iván Garcete, Bautista Mazza, Lucas Valdéz, Estanislao Iglesias, Carlos López, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos: Valentín García, Mateo Caputo, Tomás Guerrero, Enzo Molina, Mauro Ramos, Juan Cruz Abraham, Dylan Russo. D.T: Diego Rodríguez. Ayudante de Campo: Marcelo Bertini. P.F: Dino Luján.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto, Fernando Carrera, Valentín Bianchini, Jeremías Cárdenas, Nicolás Dierick, Facundo Valdéz, Cristian Gómez, Agustín Montenegro, Luis Urruchúa, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Maximiliano Cardarelli, Franco Gallardo, Gianluca Iacomini, Dylan Medrano, Nicolás Eluaiza, Braian Lorenzo, Nahuel González. D.T: Aquiles Rafeca. Ayudante de Campo: Martín Saurel.

Arbitro. Laureano Nicoliello. Líneas, Ariel Zapettini y David Guzmán.

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