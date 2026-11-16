El equipo de promocionales (11) y de federados (3) estuvo representando a la ciudad en el provincial de Mar del Plata a lo largo de 10 jornadas. El equipo de promocionales logró consagrarse dentro de los 10 mejores equipos de la provincia 💪🏽💪🏽 Hubo medallas, objetivos cumplidos y muchos debut en la categoría. La clasificación final fue la siguiente:

Promocionales:

Matilda Muñiz Cillero

Camilo Torres Díaz

Tomas Bidegain

Faustino Riquelme

Martina Harrison

Macarena Espinosa

Valentina Perazzo Iriarte

Gonzalo Onzari

Benjamín Lemma González

Domingo Scarpitti

Delfina Antonelli Gigena

Federados:

Candelaria Lemma González

Guadalupe Valerio

Martino Méndez

🥈 Benja 400 libres

🥈 Cande 50 pecho

🥉Marti 50 pecho

🥉Gonza 50 mariposa

🥈Gonza 50 libres

🥈Benja 200 libres

🥉Martino 200 pecho

🥇 Maca 100 espalda

🥈Posta de cadetes libre: Valentina Domingo Macarena Gonzalo

🥈Valu 50 libres

🥈Cande 200 pecho

🥇Cande 100 pecho

🥇Maca 50 espalda

🥉Martino 100 pecho

🥇Gonza 50 espalda

🥈Gonza 100 libres

🥈Posta 4×50 combinada: Macarena Domingo Gonzalo Valentina

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