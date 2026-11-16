Natación: gran actuación de nuestros representantes en Mar del Plata
El equipo de promocionales (11) y de federados (3) estuvo representando a la ciudad en el provincial de Mar del Plata a lo largo de 10 jornadas. El equipo de promocionales logró consagrarse dentro de los 10 mejores equipos de la provincia 💪🏽💪🏽 Hubo medallas, objetivos cumplidos y muchos debut en la categoría. La clasificación final fue la siguiente:
Promocionales:
Matilda Muñiz Cillero
Camilo Torres Díaz
Tomas Bidegain
Faustino Riquelme
Martina Harrison
Macarena Espinosa
Valentina Perazzo Iriarte
Gonzalo Onzari
Benjamín Lemma González
Domingo Scarpitti
Delfina Antonelli Gigena
Federados:
Candelaria Lemma González
Guadalupe Valerio
Martino Méndez
🥈 Benja 400 libres
🥈 Cande 50 pecho
🥉Marti 50 pecho
🥉Gonza 50 mariposa
🥈Gonza 50 libres
🥈Benja 200 libres
🥉Martino 200 pecho
🥇 Maca 100 espalda
🥈Posta de cadetes libre: Valentina Domingo Macarena Gonzalo
🥈Valu 50 libres
🥈Cande 200 pecho
🥇Cande 100 pecho
🥇Maca 50 espalda
🥉Martino 100 pecho
🥇Gonza 50 espalda
🥈Gonza 100 libres
🥈Posta 4×50 combinada: Macarena Domingo Gonzalo Valentina