Hace unos años, hablar del «agujero de ozono» era sinónimo de catástrofe inminente. Nos hablaban de la radiación ultravioleta, del cáncer de piel, y parecía que estábamos firmando el certificado de defunción del planeta. Pero pasa algo poco común en las noticias: nos ponemos de acuerdo, actuamos a tiempo, y el problema empieza a solucionarse.

Eso es exactamente lo que confirmó la Organización Meteorológica Mundial y el panel de científicos que monitorea la atmósfera. El famoso Protocolo de Montreal -ese acuerdo global que se firmó en 1987 para prohibir los gases que destruían el ozono, como los aerosoles y los refrigerantes clorofluorocarbonos. Los últimos informes son contundentes: la capa de ozono se está recuperando de manera sostenida. Tanto es así que los científicos estiman que la atmósfera terrestre recuperará los niveles que tenía en 1980 —antes de que se formara el daño masivo— alrededor del año 2066 sobre la Antártida, que es donde el agujero era más gigante y preocupante. En el resto del mundo, la recuperación ya está prácticamente lista. ¿Por qué es una noticia gigante para arrancar el día? Porque nos demuestra que cuando la ciencia da la voz de alarma y los países se ponen de acuerdo en prohibir lo que hace mal, el planeta tiene una capacidad de resiliencia impresionante.

Fuente: Vida Universitaria

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