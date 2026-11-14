Torneo Clausura: Ferro recibe en su estadio a Juventud Deportiva en búsqueda de la final

El partido entre ferroviarios y albiverdes se jugará mañana domingo desde las 19ha.. Serán los primeros 90 minutos de los 180 programados. En la revancha, siete días más tarde, Juventud Deportiva será local. Ferro en este final de 2026, pretende conseguir su quinto campeonato oficial consecutivo, el Depor tiene su gran misión de impedírselo. El partido, será transmisión de FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Muy buen partido es lo que asoma en lo previo para la tarde noche de mañana domingo entre dos buenos equipos del fútbol florense.

Ferrocarril Roca en su estadio 27 de Abril, quiere ser gran protagonista ante un rival que ya en la fase regular del torneo mostró lo suyo. El equipo Albiverde que dirige Aquiles Rafeca, fue quien terminó primero en la fase clasificatoria, razón que lo por su mérito descansó bastante ya que Deportiva no juega desde hace 15 días porque al terminar como líder evitó los cruces y llegó a la semifinal de manera directa.

En cambio Ferro, que tuvo un campeonato irregular que lo dejó ubicado en el cuarto lugar, el domingo pasado, en lo mencionados cruces, se exhibió recuperado y goleó a Juventud Unida por 4 a 0, un hecho que dejó en claro que el conjunto dirigido por Diego Rodríguez será de cuidado para cualquier rival que se interponga en su camino.

Este encuentro de ida de semifinales del Clausura Francisco “Pato” Palacios que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, será trasmitido por la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.

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