BM – sábado 14 de noviembre

SE SUMA UN CAMIÓN CON BATEA AL EQUIPAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO El Municipio recibió un nuevo camión con batea que será de gran utilidad para el fortalecimiento de los servicios y el cuidado del ambiente.

La adquisición se realizó mediante el Sistema Leasing y el equipamiento será destinado al transporte del rechazo de los residuos hacia el CEAMSE. Está inversión permite además mejorar la logística, optimizar los recursos y avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente.

JORNADA DE CIBERSEGURIDAD Y CIUDADANÍA DIGITAL Desde la Dirección de Protección Ciudadana se invita a la Jornada de Ciberseguridad y Ciudadanía Digital. En el marco de la actividad, el ingeniero Ariel Ferreyra brindará una charla sobre «Riesgos en el ciberespacio y prevención de ciberdelitos». Será el miércoles 18 de noviembre a las 10 horas en el Salón Rojo Municipal. La actividad es abierta y gratuita, dirigida para toda la comunidad. No se requiere inscripción previa. Ariel Ferreyra es Ingeniero en Sistemas; Perito de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Presidente del Observatorio Criminal Digital; Perito de parte; Docente en IJS, IUV, UTN La Plata; Director de la Diplomatura en Ciberseguridad en UTN (Facultad Regional San Rafael); Ciberseguridad en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia.

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