BM – viernes 13 de noviembre

MÁS GESTIONES Y MEJORAS PARA NUESTRA CIUDAD El asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené, mantuvo una reunión con el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, para seguir impulsando proyectos clave para Las Flores. En el encuentro se coordinó un trabajo conjunto de cara a la finalización de las Olimpíadas Juveniles Florenses. Además, a través de Proyectos presentados, se avanzó con inversiones destinadas a la mejora de la infraestructura vial, movilidad eléctrica, equipamiento vehicular, de prevención y concientización. Desde el Municipio se continúa trabajando por el desarrollo de la comunidad, apostando a la innovación, a la educación vial y a una mejor calidad de vida para cada florense.

SE VIENE LA NOCHE DE LOS MUSEOS EN LAS FLORES Durante la última semana de noviembre, Las Flores volverá a vivir una nueva edición de La Noche de los Museos. Desde la Dirección de Museos municipal trabajamos en la organización de una agenda común para instituciones, espacios culturales y organizaciones que tengan interés en formar parte de esta edición. Adherir a La Noche de los Museos supone abrir el espacio al público y ofrecer una actividad, una muestra, una visita, un recorrido o alguna experiencia especial que permita compartir aquello que cada espacio hace, conserva o tiene para contar. Aquellos espacios interesados en adherir a la propuesta y ser parte de la agenda común de La Noche de los Museos pueden comunicarse al 2244-506981. Podés seguir las redes sociales de Museos y Archivo Las Flores para obtener más información sobre este evento y otras actividades:

Instagram: @museos_y_archivo_las_flores

Facebook: Museos y Archivo Las Flores

¡LLEGA LA ETAPA CIRCO DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES! Una tarde para desplegar creatividad, talento, humor y mucha imaginación. Los equipos se preparan para sorprendernos y convertir esta jornada en un verdadero espectáculo. Viernes 13 de noviembre, 18:00 horas. Edificio ex Fábrica Cattorini. ¡Los esperamos para disfrutar de esta nueva etapa!

DESTACADA ACTUACIÓN DE FEDERICO LAHITTE EN EL SELECCIONADO DE LA ASOCIACIÓN CENTRO HOCKEY BONAERENSE QUE CONSERVÓ LA CATEGORÍA La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Federico Lahitte con el Seleccionado Mayor Masculino de la Asociación Centro Hockey de la Provincia de Buenos Aires que disputó el Torneo Nacional de Selecciones en Córdoba. El arquero de la primera división de Las Flores Hockey “Los Matungos» formó parte de este equipo en crecimiento que logró el objetivo de mantener la categoría, logrando los siguientes resultados: en el primer encuentro fue derrota por 4 a 0 ante Entre Ríos y luego se registraron dos empates: 4 a 4 frente a Neuquén y 2 a 2 con Santiago del Estero. De esta manera, al quedar ubicados terceros en el Grupo, el elenco Bonaerense pasó a la fase semifinal en la Zona de Descenso y, en un partido por demás equilibrado con pasajes de muy buen juego, se impuso 2 a 1 sobre Chubut y así evitó jugar la próxima temporada en una división inferior. Igualmente, tuvo que jugar el encuentro por el decimotercer y decimocuarto puesto, donde igualó 2 a 2 con Chaco y después fue superado en la definición por Penales Australianos.

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