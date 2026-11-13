Sub-DDI Las Flores allanó un domicilio en Pardo en una causa por abuso sexual

Personal de la SUB-DDI Las Flores, en el marco de una investigación penal por un hecho de abuso sexual agravado, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Rauch, a cargo de la Dra. Adriana Mabel Hernandorena, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial Azul, llevó adelante diversas tareas investigativas que permitieron obtener una orden judicial de allanamiento otorgada por el Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo del Dr. Juan José Suárez. La investigación se inició a raíz de una denuncia por un presunto hecho de abuso sexual en perjuicio de un menor de edad ocurrido durante el desarrollo de un evento familiar celebrado en la localidad de Rauch. En cumplimiento de la medida judicial, durante el procedimiento realizado el pasado miércoles en un domicilio de la localidad de Pardo, partido de Las Flores, se obtuvo resultado positivo, procediéndose al secuestro de elementos relacionados con la presente investigación. La investigación continúa bajo las directivas de la autoridad judicial competente.

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