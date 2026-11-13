El Bloque Adelante Las Flores solicitará que se asigne el 10% de los lotes de la «Quinta de Pirolo» a Bomberos Voluntarios

El Concejo Deliberante de Las Flores dará tratamiento, en la sesión de hoy, viernes 13 de noviembre, al despacho de comisión de un proyecto de Adelante Las Flores que modifica la Ordenanza 3670/2025 y establece que el diez por ciento (10%) de los lotes del inmueble municipal conocido como la «Quinta de Pirolo», ubicado en las inmediaciones de las calles Pueyrredón y Lucangioli, se asigne a integrantes de Bomberos Voluntarios de Las Flores que deseen comprar los terrenos y construir sus viviendas. La Ordenanza 3670/2025 ya preveía reservar una parte de esos terrenos para el cuerpo de bomberos, pero sin definir cuánto. La modificación fija ese porcentaje y le da una medida concreta al compromiso. Los fundamentos señalan que las familias de los bomberos enfrentan dificultades para acceder a una vivienda propia por los altos costos del mercado inmobiliario, la inflación y la falta de planes accesibles para el sector. La ordenanza apunta a que esas familias accedan a los lotes y avancen luego en la construcción de sus viviendas bajo un esquema cooperativo o de consorcio, lo que además fortalecería la unión del cuerpo. «Desde Adelante Las Flores entendemos que el acceso a la vivienda es uno de los temas más urgentes de la ciudad y que el suelo municipal es una herramienta para empezar a resolverlo. Este proyecto va en esa línea: tierra pública, un destino claro y un sector de la comunidad que sostiene un servicio esencial», indica la nota llegada a nuestra redacción.

About The Author