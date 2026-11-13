La Buena Noticia: descubren en San Juan fósiles de un misterioso animal de cinco dedos

Una buena noticia para la ciencia argentina llega desde la provincia de San Juan, donde un grupo de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan realizó un descubrimiento que podría aportar nuevos conocimientos sobre los animales que habitaron nuestro país hace millones de años. El hallazgo se produjo en La Ciénaga de Huaco, en el departamento de Jáchal, una región conocida por su enorme riqueza paleontológica.

Durante una expedición científica, los investigadores encontraron entre seis y siete huellas fosilizadas sobre una formación rocosa. Lo sorprendente es que, cuando observaron las marcas por primera vez, creyeron que

pertenecían a un animal de tres dedos. Sin embargo, decidieron utilizar tecnología de escaneo tridimensional para estudiar las pisadas con mayor precisión. Y allí apareció la sorpresa. La reconstrucción digital permitió identificar lo que podría ser un cuarto dedo, de tamaño similar a los anteriores, y un quinto dedo considerablemente más pequeño.

Esto abrió una nueva hipótesis científica: las huellas podrían pertenecer a un animal diferente de los que hasta ahora habían sido registrados en ese sector. El descubrimiento fue realizado por el investigador Juan Pablo Ariza, mientras que el proyecto está dirigido por la científica Jimena Trotteyn. Una particularidad interesante es que los investigadores utilizaron un escáner manual conectado a un teléfono celular. Con ese dispositivo pudieron reconstruir digitalmente las marcas sin tocar ni modificar la superficie de las rocas. Hasta el momento, en esa formación geológica se habían identificado rastros de dinosaurios saurópodos, aquellos gigantescos animales de cuello largo que habitaron nuestro planeta en tiempos prehistóricos. De todas maneras, los científicos son prudentes.

Todavía no se sabe exactamente qué animal dejó las nuevas huellas, y deberán determinar si los cinco dedos corresponden realmente a su anatomía o si la forma fue modificada durante el proceso de fosilización. La investigación recién comienza. Pero este descubrimiento confirma algo verdaderamente interesante: nuestro territorio todavía guarda numerosos secretos sobre la vida que existió hace millones de años. Y también demuestra que, gracias al trabajo de los científicos argentinos y a las nuevas tecnologías, cada vez estamos un poco más cerca de conocerlos.

Fuente: Conicet (San Juan)

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