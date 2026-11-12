Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este viernes

(Ver orden del día) Con un temario de 24 puntos se llevará a cabo este viernes desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Bloque Adelante Las Flores presentará un Proyecto de Ordenanza sobre plan estratégico desarrollo logístico y promoción de inversiones. Por su parte, el Bloque LLA se referirá en un Proyecto de Comunicación a un pedido de informe implementación programa municipal control y monitoreo calidad agua potable. Entre los asuntos particulares, se mencionará un homenaje vecinos precursores adquisición primer autobomba. También se leerán varios temas tratados en diversas Comisiones internas del HCD local.

00. Orden del dia Sesion 13 de noviembre (2) (1)

About The Author