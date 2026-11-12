Convocatoria de contratistas en la Cooperativa Eléctrica: se reprogramó la recepción de propuestas

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. convoca a empresas contratistas interesadas a participar del concurso de precios para la contratación de mano de obra destinada a una nueva etapa de construcción de 400 nichos y obras complementarias en el Cementerio Municipal. La obra contempla un plazo de ejecución previsto de 10 meses y comprende la construcción de 10 módulos de 40 nichos cada uno, realizados en hormigón armado mediante moldes, siguiendo el modelo constructivo implementado en etapas anteriores. Los nuevos módulos estarán ubicados en el sector lateral al acceso del Cementerio, en el espacio donde se encontraba la antigua vivienda del encargado. Posteriormente, se prevé el completamiento del muro perimetral sobre el frente, respetando características similares a las existentes. Las empresas contratistas interesadas en participar deberán contar con todas las inscripciones correspondientes al momento de la contratación y presentar antecedentes de obras realizadas en la localidad. Los interesados podrán solicitar una copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, documentación necesaria para la elaboración y presentación de las propuestas por mail a servicios.sociales.celf@gmail.com La recepción y presentación de propuestas se reprogramó para el lunes 16 de noviembre de 2026 por los feriados bancarios, en el Consejo de Administración de la Cooperativa, ubicado en 25 de Mayo, 513 1.º piso. La Cooperativa invita a las empresas contratistas que cumplan con los requisitos establecidos a participar de esta convocatoria.

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