Este jueves reabren los bancos

Tras varios días sin atención presencial en la provincia de Buenos Aires por el Día del Bancario y los feriados especiales vinculados a la visita del papa León XIV, las sucursales retomarán mañana su actividad habitual. Vale recordar que los bancos permanecieron cerrados desde el viernes 6 hasta este miércoles 11 por lo que se prevé una mayor demanda de trámites por ventanilla y atención comercial durante toda la jornada. Se recuerda que la atención es de 10 a 15hs.

Fuente: El Economista

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