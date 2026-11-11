Patín Artístico Las Flores: muchos logros en la última fecha de la Liga «Roller Lift 2026» en Capital Federal

El pasado sábado 7 de Noviembre en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje Artístico se llevó a cabo la última fecha de la Liga «Roller Lift 2026». Una delegación de patinadores acompañada por los Profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo, familiares y amigos participaron de esta jornada extensa y llena de logros. Felicitamos a quienes participaron en diferentes categorías:

Clara Mendivil 2do. puesto

Morena Ponce 4to. puesto

Renata Toledo 6to. puesto

Emma D’Alessandro 2do. puesto

María Paula Izquierdo 4to. puesto

Antonia Sella 7mo. puesto

Mateo Montes 1er. puesto

Juana Redondo 8vo. puesto

Categoría Incentivo

Catalina Pardo

Charo Ponce

Emma crego

«Con dicha participación cerramos un año lleno de viajes, medallas, podios, y sobre todo muchos desafíos personales.

Cómo siempre , seguiremos trabajando para seguir avanzando en cada meta», indica la nota llegada a nuestra redacción.