11 de noviembre de 2026

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Patín Artístico Las Flores: muchos logros en la última fecha de la Liga «Roller Lift 2026» en Capital Federal

5 minutos atrás Fm Alpha

El pasado sábado 7 de Noviembre en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje Artístico se llevó a cabo la última fecha de la Liga «Roller Lift 2026». Una delegación de patinadores acompañada por los Profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo, familiares y amigos participaron de esta jornada extensa y llena de logros. Felicitamos a quienes participaron en diferentes categorías:

Clara Mendivil 2do. puesto
Morena Ponce 4to. puesto
Renata Toledo 6to. puesto
Emma D’Alessandro 2do. puesto
María  Paula Izquierdo 4to. puesto
Antonia Sella 7mo. puesto
Mateo Montes 1er. puesto
Juana Redondo 8vo. puesto
Categoría Incentivo 
Catalina Pardo
Charo Ponce
Emma crego
«Con dicha participación cerramos un año lleno de viajes, medallas, podios, y sobre todo muchos desafíos personales.
Cómo siempre , seguiremos trabajando para seguir avanzando en cada meta», indica la nota llegada a nuestra redacción.

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