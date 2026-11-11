El busto de René Favaloro en el Paseo del Bosque ya tiene fecha de inauguración. La escultura que reconocerá al prestigioso cardiocirujano como el «Sexto Sabio» de la ciudad será descubierta el jueves 3 de diciembre, en el marco de las actividades previstas por el mes aniversario de La Plata. La presentación formará parte de la primera etapa de la puesta en valor del Paseo del Bosque, donde se encuentra el histórico monumento que reúne a los Cinco Sabios platenses. Con la incorporación del médico, el conjunto sumará un nuevo homenaje a una de las figuras más destacadas de la medicina argentina. Favaloro, creador del bypass aortocoronario, se sumará así a Alejandro Korn, Florentino Ameghino, Pedro Bonifacio Palacios -conocido como Almafuerte-, Juan Vucetich y Carlos Spegazzini, los cinco referentes que integran el tradicional monumento. La incorporación del cardiocirujano había sido impulsada a través de un Proyecto de Ordenanza presentado en el Concejo Deliberante platense. La iniciativa buscaba formalizar su reconocimiento como el «Sexto Sabio» de La Plata y avanzar con la instalación de su busto.