10 de noviembre de 2026

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Padre Eduardo Campion: «Con sus mensajes el Papa está dejando huellas profundas en los argentinos»

4 horas atrás Fm Alpha

El cura párroco de nuestra ciudad se refirió este martes en la 91.5 a la visita del Papa León XIV a nuestro país. A horas de haber presenciado la multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, el sacerdote manifestó que «al hablar con un lenguaje llano, simple y directo, nos está dejando huellas muy profundas en cada uno de nosotros». El Padre Eduardo contó que «fue muy especial haber presenciado la misa y ver tanta gente emocionada. Ví mucha seguridad obviamente pero también muy buena organización. Lo que me sorprendió es que mucha gente se quería confesar cuando veía algún cura. Ojalá que todo este también ayude a que nos acerquemos más a la iglesia». Por otro lado, un número importante de fieles de nuestra ciudad se encuentran por estas horas viajando hacia Luján para intentar encontrar un buen lugar cerca de la Basílica donde el Papa celebrará su última misa en nuestro país.

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