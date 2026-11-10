BM – martes 10 de noviembre

LA ESCUELA MEDIA N°1 DISFRUTÓ LA DISTINCIÓN OBTENIDA EN EL CONCURSO «STOP ITS» Con motivo de reconocer la labor desplegada por los alumnos de 4° Año Orientación en Comunicación en la quinta edición del Concurso STOP ITS (Paremos las infecciones de Transmisión Sexual), el intendente Fabián Blanstein visitó la Escuela de Educación Secundaria N°1. Lo hizo acompañado del secretario de Salud, Eduardo Zapata; la directora de Políticas Sanitarias, Xenia Forconi; la secretaria de Educación, Silveria Giménez; el director de Comunicación y Medios, Salin Abraham y el promotor del certamen, Dr. Pablo Arrúa. Los alumnos estuvieron acompañados por varias docentes del establecimiento, encabezados por la profesora Agustina Iugovich. Dentro de las palabras expresadas a los alumnos, se destacó el impacto sanitario positivo que sus acciones logran en la comunidad, que se enmarcan en un trabajo activo y colectivo, en momentos donde el individualismo tiñe la realidad; que esta experiencia de participación enriquece su paso por la secundaria, y les otorga aprendizajes y momentos inolvidables en su trayectoria escolar. El entusiasmo, la alegría y hasta la emoción de todos los que participaron del encuentro, fundamentalmente los alumnos, le puso un broche especial al cierre de la visita.

NAHUEL PELLEJERO PRESENTA SU LIBRO “ANDANDO” Hoy martes 10 de noviembre en el Salón Rojo Municipal, desde las 20 horas, Nahuel Pellejero presenta en sociedad su nueva publicación gráfica: “Andando”. En el marco del “Día de la Tradición”, el gran animador de fiestas criollas, pondrá en exhibición un libro donde el lector encontrará un puñado de versos, poesías y canciones que hablan de la esencia del gaucho, las tradiciones, el caballo, el amor, la historia y su cultura y el sentir de la vida. Con entrada libre y gratuita, se invita a la comunidad a participar de este importante encuentro cultural florense.

OPORTUNIDAD LABORAL: ASESOR COMERCIAL EN LAS FLORES La Oficina Municipal de Empleo informa sobre una búsqueda laboral: Puesto para Asesor Comercial. El tiempo para enviar el CV es hasta el viernes 13 de noviembre. Número de contacto: 3424 226485

EL EQUIPO DE COMPETENCIA DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” BICAMPEÓN DE LA LIGA REGIONAL El equipo de competencia del Natatorio Municipal “Hugo Mauro” obtuvo el Bicampeonato de la Liga Regional de Natación, luego de la última fecha disputada el sábado 7 de noviembre en el Club Ferrocarril Sud de Olavarría. Debemos consignar que Isabella Lahitte (Pre A) y Delfina Antonelli Gigena (Juvenil) se consagraron campeonas anuales y junto a Genaro Carella, Segunto Vittola, Sol Theaux, Ciro Álvarez Canteli, Pedro Riquelme, Macarena Espinosa, Valentina Perazzo Iriarte, Gonzalo Onzari y Domingo Scarpitti obtuvieron la clasificación al Torneo Interligas que se desarrollará el 21 de noviembre en el Club Remo de Azul. El intendente Fabián Blanstein y el secretario de Deportes, Favio Folini recibieron a la delegación florense, felicitaron a la delegación y acompañaron los festejos de este importante logro. Continuando con la actividad, el próximo compromiso de nadadores a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, será un certamen Provincial y Nacional a desarrollarse en Mar del Plata y Parque Roca de Capital Federal.

AJEDREZ: PODIO PARA ELSON CALZADA Y LUCAS LERRA EN EL GRAN PRIX BONAERENSE Elson Calzada (Sub 10) y Lucas Lerra (Sub 12) – al resultar tercero y quinto, respectivamente – fueron los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez que lograron puestos de privilegio en el marco de la novena fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos que se disputó el domingo 8 de noviembre en Lincoln. Hubo 172 ajedrecistas que representaron a 15 delegaciones, donde los demás alumnos del profesor Mario Orlando alcanzaron las siguientes posiciones: en Sub 8: 14° Liam Nuin; en Sub 10: 9° Lorenzo Rodríguez; en Sub 15: 14° Tomás Espíndola y 20° Tomás Aguirre; en Sub 18: 8° Tiano Puente y 19° Juan Ignacio Barreto; y en Libre: 39° Néstor Orlando y 53° Ana Laura Orlando. La próxima etapa tendrá lugar el 6 de diciembre en Pehuajó.

CANOTAJE: FRANCISCA ABREGO CAMPEONA SUDAMERICANA EN CHILE La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes, felicita a Francisca Abrego por su magnífica actuación en el Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje que se desarrolló desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre en la Laguna Avendaño de Chile, con la participación de más de 250 atletas de 10 delegaciones de América del Sur. La florense, quien participó junto a Sharon Michalczewski (Río Negro), se adjudicó las regatas de K2 sobre distancias de 1.000 y 2.000 metros, mientras que en la competencia de K1 (1.000 metros) Francisca arribó segunda. Luego de la presea dorada obtenida en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026, la ascendente palista de nuestra ciudad representó exitosamente al país, donde la delegación argentina se consagró campeona por equipos al contabilizar 56 medallas (38 de Oro, 10 de Plata y 8 de Bronce). Fue escoltada por Chile (22 de Oro, 20 de Plata y 19 de Bronce) y Brasil (7 de Oro, 26 de Plata y 12 de Bronce).

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