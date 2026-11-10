La Buena Noticia: un videojuego argentino busca ayudar en la rehabilitación después de un ACV

Imaginar que movés un brazo y ver cómo un personaje en la pantalla hace ese mismo movimiento. Así funciona el videojuego que un equipo del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral desarrolló para acompañar la rehabilitación de personas que perdieron parte de su movilidad después de un accidente cerebrovascular, también conocido como ACV. El sistema usa sensores colocados sobre el cuero cabelludo para registrar la actividad

eléctrica del cerebro. Cuando la persona imagina el movimiento que le pide el juego, un programa de inteligencia artificial interpreta esas señales y las convierte en una orden para el personaje. Así, la persona puede practicar el movimiento y ver una respuesta en la pantalla, incluso si todavía le cuesta mover el brazo. El equipo, dirigido por la investigadora Victoria Peterson, quiere estudiar si ese ejercicio puede complementar la rehabilitación habitual. La idea se apoya en la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro de reorganizarse con la práctica. El programa también está diseñado para adaptarse a cada persona, porque su desempeño puede variar de un día a otro, por ejemplo, cuando está más cansada. Hasta el 4 de noviembre, el equipo había completado las pruebas de laboratorio con personas sanas y estaba analizando los resultados. El próximo paso, en conjunto con el Instituto Fleni, es evaluar cómo se usa la herramienta en un entorno clínico y cuánto tardan los pacientes en familiarizarse con ella. Queda por determinar si el videojuego ayuda a recuperar movilidad después de un ACV.

Fuente: CONICET

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