9 de noviembre de 2026

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Canotaje: Argentina campeón por equipos en el Sudamericano de Chile

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Con 38 medallas de oro, 10 de plata y 8 de bronce nuestro país ocupó el primer puesto en el campeonato sudamericano que tuvo lugar este fin de semana en Laguna Avendaño (Quillón) realizando una excelente actuación. Vale recordar que la palista florense Francisca Abrego formó del combinado nacional aportando dos medallas doradas en K2 1.000mts. y K2 2.ooomts. y  una de plata en K1 1000mts. Chile, con 22 medallas de oro, 20 medallas de plata y 19 medallas de bronce y Brasil con 7 medallas de oro, 26 medallas de plata y 12 medallas de bronce completaron el podio.

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