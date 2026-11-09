Torneo Clausura: El Taladro clasificó a la semifinal

Le ganó 1 a 0 a Barrio Traut con gol del defensa Braian Delgado y ahora, el equipo de Gonzalo Aparicio, se cruzará en dos partidos con Atlético Las Flores en la búsqueda de la final del campeonato oficial.

Buen marco de público anoche en el estadio de Ferrocarril Roca para presenciar la victoria de El Taladro ante un recuperado Barrio Traut que le terminó siendo incómodo al verde durante varios pasajes del encuentro.

El defensor Braian Delgado, se quedó con un rebote en el área y definió de derecha y dejó sin chances al arquero Delfino Iribarne.

El gol de El Taladro, conseguido a mitad del primer tiempo, hizo que Barrio Traut debiera esforzarse aún más ya que al amarillo de Dardo Pérez solo le servía la victoria. Con el empate, la clasificación era igual para el verde, de allí que el equipo de Gonzalo Aparicio pudo jugar mejor con la desesperación de su rival que para colmo de males sufrió también la expulsión de Eugenio Montórfano por una fuerte infracción.

El partido, fue de mucho roce y entrega de los dos lados, pero El Taladro que había terminado tercero en la tabla general de la fase regular, fue el que terminó primando sobre el séptimo.

El próximo domingo, su rival será Atlético Las Flores. En 180 minutos, verdes y rojinegros definirán sus condiciones de finalistas del Clausura 2026 del futbol oficial de Las Flores.