Torneo Clausura: Ferro goleó a Juventud Unida y es semifinalista

En su estadio, el cuádruple campeón del futbol oficial florense le ganó al albirrojo y ya quedó dentro de los cuatro mejores del certamen «Francisco “Pato” Palacios” organizado por la Liga de Fútbol de Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

Triunfo inobjetable el del ferroviario que se hizo fuerte en esta etapa del torneo y ya asoma como gran candidato para pelear por un lugar en la final.

En la tarde-noche de ayer domingo, en su estadio, con goles conseguidos por Carlos López, Lucas Valdéz, Luis María Suarez y Mauro Ramos, le ganó a Juventud Unida en un partido de fase de clasificación donde al local le alcanzaba también con el empate.

Como a los albirrojos solo le servía la victoria, el equipo de Adrián Caputo, no pudo especular nunca y debió salir al cara o cruz. Ferro, un equipo con rodaje y gran respaldo físico, utilizó bien todos lo sectores del campo de juego y a pesar del ímpetu y las ganas de Juventud Unida, los albicelestes fueron superiores y lograron la ansiada clasificación a las semifinales del campeonato Clausura.

Tras este resultado, su rival del próximo domingo será Juventud Deportiva. El equipo Albiverde, fue quien terminó primero en la tabla de posiciones. Gran partido en la búsqueda de la final. Sin dudas, que por lo demostrado anoche en el 27 de abril, Ferro se ilusionará en la búsqueda del pentacampeonato.

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