9 de noviembre de 2026

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Bomberos Voluntarios: nueva capacitación en rescate acuático

3 horas atrás Fm Alpha
Durante los días sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, integrantes de nuestro cuartel participaron como instructores en una jornada de capacitación en rescate acuático desarrollada en la ciudad de Navarro. En esta oportunidad, el Sargento Defilpo Bruno y la Cabo Oviedo Joana, integrantes del CTC (Comité Técnico de Capacitación) de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires estuvieron a cargo de brindar sus conocimientos y experiencias a bomberos pertenecientes a la Regional 3. Estas instancias de formación e intercambio son fundamentales para continuar fortaleciendo la preparación y profesionalización de nuestros bomberos, mejorando día a día la capacidad de respuesta ante distintas emergencias.

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