Bomberos Voluntarios: nueva capacitación en rescate acuático

Durante los días sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, integrantes de nuestro cuartel participaron como instructores en una jornada de capacitación en rescate acuático desarrollada en la ciudad de Navarro. En esta oportunidad, el Sargento Defilpo Bruno y la Cabo Oviedo Joana, integrantes del CTC (Comité Técnico de Capacitación) de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires estuvieron a cargo de brindar sus conocimientos y experiencias a bomberos pertenecientes a la Regional 3. Estas instancias de formación e intercambio son fundamentales para continuar fortaleciendo la preparación y profesionalización de nuestros bomberos, mejorando día a día la capacidad de respuesta ante distintas emergencias.