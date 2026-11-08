8 de noviembre de 2026

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Día del Trabajador Municipal: mensaje del intendente Fabián Blanstein

50 minutos atrás Fm Alpha

A través de una nota llegada a nuestra redacción, el jefe comunal saludó en su día a la planta municipal. «Quiero saludar y agradecer a cada una de las mujeres y los hombres que trabajan en el municipio para la comunidad. Ustedes están en las calles, en las oficinas, en los espacios públicos y en cada lugar donde un vecino necesita una respuesta. Sé del esfuerzo, de los sacrificios y del compromiso que ponen cada día, muchas veces en silencio y en contextos difíciles, para hacer crecer y cuidar nuestra ciudad. Gracias por estar, por acompañar y por no bajar los brazos. Mi cariño, mi respeto y mi gratitud para toda esta gran familia municipal».

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