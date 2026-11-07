ABSA informa: corte imprevisto del suministro afecta a la localidad

Aguas Bonaerenses informa que salió de operación una perforación de agua en Las Flores, lo que ocasiona baja presión en la localidad. Por esta razón, se solicita a las personas usuarias que cuiden las reservas domiciliarias y utilicen el recurso únicamente para aquellos usos que sean impostergables, hasta que se normalice el suministro. Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: ABSA Las Flores (guardia): 451723, línea telefónica de Asistencia Técnica: 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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