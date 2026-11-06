Luis Gioia, técnico en Accidentología Vial en «El Periodístico»

Otro de los columnistas destacados del programa que, hasta fines de noviembre, conduce el Dr. Nicolás Curutchet por FM Alpha, pasó este viernes por nuestros estudios. Durante el encuentro, Gioia se refirió al uso del celular mientras se maneja, la conducción en rutas y el comportamiento de quienes son responsables de un vehículo en la vía pública. «Muchas veces la conducta al volante es un reflejo de nuestra forma de ser y relacionarnos con los demás», explicó. Quienes deseen dejar su consulta, inquietud o experiencia pueden dejar su mensaje al 46-8265 ya que este espacio radial regresará la próxima semana.

About The Author