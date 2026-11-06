Llamado a la solidaridad: se necesita ayuda para adquirir un costoso medicamento

Se trata de Brysentis Ambrisentan, un costoso medicamento antihipertensivo para una vecina florense. «Me la venían entregando en el Hospital de La Plata pero ahora está en falta. Averiguamos en las farmacias y su valor supera los 7 millones de pesos por una sola caja. En este momento solo me quedan pastillas para 15 días y no cuento con el dinero para poder comprarla», explicó Jorgelina. Quien pueda colaborar el alias es tata.caputo o bien comunicándose al 46-2967 por cualquier duda. Desde ya muchas gracias!.

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