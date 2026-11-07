Torneo Clausura: en busca de las semifinales

Juegan mañana domingo en el CEF N°6 El Hollín y Atlético Las Flores. Este encuentro entre aurinegros y rojinegros, será trasmisión de FM ALPHA 91.5. También habrá dos partidos clasificatorios en el estadio de Ferrocarril Roca: desde las 18, el local se cruzará con Juventud Unida y después a las 20 El Taladro con Barrio Traut.

(Por Flavio Iacomini)

A las 16:30hs. en el estadio “Orestes Propato” de la Avenida San Martín se pondrá en marcha mañana el primer cruce clasificatorio rumbo a las semifinales del torneo Clausura Francisco “Pato” Palacios 2026 de primera división que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

El Hollín, que terminó tercero en la tabla de posiciones, jugará con Atlético Las Flores que finalizó sexto. Dos buenos equipos que se conocen mucho serán protagonistas de un encuentro donde el “carbonero” tendrá ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular del campeonato. Al equipo de Hugo Arrambide le alcanza con el empate, en cambio Atlético Las Flores solo deberá pensar en la victoria si es que quiere meterse dentro de los equipos semifinalistas.

Antes, en el mismo estadio, pero a las 14hs. en Fútbol Femenino de primera división, jugarán las chicas de El Hollín y Juventud Unida.

Por otra parte, desde las seis de la tarde, en el estadio «27 de Abril» de los ferroviarios, los dirigidos por Diego Rodríguez recibirán a Juventud Unida, en un partido donde al equipo de Adrián Caputo solo le servirá el triunfo porque con el empate pasará Ferro a las semifinales.

Situación similar también se dará en el último encuentro de la noche, ya que, desde las 20hs. en el estadio de Ferrocarril Roca, El Taladro será local ante Barrio Traut. El verde finalizó segundo en la tabla de posiciones y corre con ventaja sobre el equipo de Dardo Pérez. En cambio, el amarillo deberá buscar la victoria desde el primer minuto de juego para poder pasar a la instancia de semifinales del Torneo Clausura 2026.

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