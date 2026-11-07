Francisca Ábrego brilló en Chile y se consagró campeona sudamericana de canotaje

La palista florense completó una actuación histórica en el Campeonato Sudamericano de Canotaje 2026 que se está disputando este fin de semana en la Laguna Avendaño de Quillón (Chile). Con apenas 14 años y tras un gran paso por los Juegos Bonaerenses, la palista de Canotaje Las Flores dejó la bandera argentina en lo más alto al consagrarse campeona continental en la exigente prueba de K2 1.000 metros y K2 2.000 metros en la categoría Femenino Menor. La florense se subió al primer lugar del podio junto a su compañera rionegrina Sharon Michalczewski, tras cruzar la meta con un tiempo oficial de 4:12,57, superando con autoridad a las tripulaciones de Chile y Uruguay. El fin de semana de ensueño para el deporte florense se completó con un enorme subcampeonato en la prueba individual de K1 1.000 metros y 2.000 metros, consolidando a Ábrego como una de las máximas promesas del canotaje nacional.

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