La Cooperativa de Electricidad participó del 7º Encuentro Regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. participó del 7º Encuentro Regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”, realizado en el Espacio Vallerga de la ciudad de Chivilcoy. La jornada reunió a funcionarios, referentes de distintas áreas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP) encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y representantes de 20 municipios de la región Centro Norte bonaerense, entre ellos Las Flores. En representación de la Cooperativa asistieron el presidente del Consejo de Administración, Cdor. Mario Elgue; el tesorero, Sebastián Casey; y representantes de distintas áreas de la institución. El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y participación para poner en común el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y construir una agenda de trabajo que contemple las necesidades y oportunidades de cada región. La actividad se desarrolló mediante mesas participativas organizadas por ejes temáticos, donde los asistentes pudieron intercambiar experiencias, plantear propuestas e identificar prioridades para el desarrollo social y productivo de la provincia. En particular, en la mesa de Energía accesible y sostenible, se abordaron cuestiones vinculadas con la mejora de la infraestructura de transporte y distribución de energía eléctrica para hogares y PyMES, la ampliación del acceso a la red de gas natural y el impulso de energías renovables, como parte de una estrategia de diversificación energética. La participación permitió intercambiar ideas, compartir inquietudes y acercar propuestas concretas que fueron recogidas por el Ministerio para avanzar en la elaboración del Plan Estratégico Provincial. Desde la Cooperativa destacamos la importancia de estos espacios de participación y construcción colectiva, que permiten poner en valor la experiencia de las instituciones locales y fortalecer el trabajo articulado entre los distintos actores para proyectar obras e infraestructura que respondan a las necesidades de nuestras comunidades.

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