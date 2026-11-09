La Buena Noticia: Argentina lanzó dos cohetes en tres días convirtiéndose en un gran avance para la tecnología nacional

Durante la primera semana de noviembre, nuestro país realizó dos lanzamientos experimentales de cohetes en apenas tres días, desde la localidad bonaerense de Mar Chiquita. Los protagonistas fueron dos cohetes denominados Cástor y Pólux, desarrollados dentro de la campaña experimental Géminis, impulsada por la Fuerza Aérea Argentina.

Pero ¿qué importancia tienen estos lanzamientos? Fundamentalmente, permiten poner a prueba tecnología nacional, evaluar el comportamiento de los cohetes durante el vuelo y perfeccionar los sistemas de seguimiento y recuperación de instrumentos científicos. Estas experiencias son importantes porque ayudan a desarrollar capacidades propias para futuras investigaciones aeroespaciales. Durante los ensayos también se utilizaron drones y sistemas electrónicos de seguimiento, combinando operaciones diurnas y nocturnas. Y hubo otra novedad importante. Fabricaciones Militares, junto con la Aviación del Ejército Argentino, realizó una nueva prueba del cohete Pampero, de 105 milímetros. En este caso, se trata de un desarrollo tecnológico destinado a la defensa nacional, que puede ser utilizado desde aeronaves contra objetivos terrestres. En su producción participan instalaciones industriales argentinas ubicadas en Villa María, Río Tercero y Fray Luis Beltrán. Pero las novedades no terminan ahí. El pasado 4 de noviembre se cumplieron 30 años del lanzamiento del SAC-B, uno de los primeros grandes proyectos científicos espaciales argentinos, desarrollado mediante cooperación entre la CONAE y la NASA. Aunque aquella misión no pudo cumplir sus objetivos debido a una falla durante el lanzamiento, permitió adquirir conocimientos fundamentales para el posterior desarrollo de satélites nacionales.

Fuente: Espacio Tech

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