Runners florenses en la Media Maratón New Balance de Mar del Plata

Con cupos completos de inscripción -incluyendo varios atletas florenses- se corrió el pasado domingo una nueva edición de los 21K New Balance 2026 en La Feliz que también incluyó distancias de 5K y 10K. Como siempre, prevaleció el entusiasmo de los runners que completaron un exigente circuito preparado para cada categoría. La competencia se largó a las 7 de la mañana desde la plazoleta ubicada en el Boulevard Peralta Ramos, a la altura de la Plaza Almirante Brown. En el plano estrictamente deportivo, el atleta oriundo de Mercedes, Laureano Rosa , demostró una vez más su jerarquía y se consagró bicampeón de los 21K al cruzar la meta con un tiempo oficial de 1h07m01s (repitiendo su hazaña de 2025). El podio masculino principal lo completaron Juan Cruz Rodríguez Schneider (1h09m05s) en segundo lugar y Tomás Moyano (1h09m44s) en la tercera posición. Por el lado de las damas, la gloria se quedó en casa. La marplatense Sofía Luna brilló en sus propias calles logrando el primer puesto de la general femenina con una marca de 1h25m02s, un título que ya había conquistado en 2023. El segundo escalón del podio fue para Magalí Battaglia (1h25m54s) y el tercero para Agustina Noel Boucherie (1h26m47s).

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