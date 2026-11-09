Torneo Clausura: Atlético jugó mejor, ganó y se metió en la semifinal

El equipo que dirige Gastón Aparicio le ganó 3 a 2 a El Hollín y jugará ante El Taladro una de las semifinales del torneo Clausura Francisco “Pato” Palacios 2026. Ignacio Maciel, Jonatán Ferreira y Alexis Franco gritaron sus goles rojinegros en un partido disputado ayer domingo en el estadio del Centro de Educación Física N°6.

(Por Flavio Iacomini)

Buen encuentro el que pudo observarse en la tarde dominical florense entre dos equipos que ya de por si habían demostrado en la fase regular del torneo que cualquiera de los dos, estaban en condiciones de merecer su pasaporte a la semifinal del campeonato oficial.

Pero fue finalmente Atlético Las Flores, el que había terminado sexto en la tabla de posiciones, pero que igual había complicado a todos con sus propuestas de buen tratamiento de la pelota y talento en varios de sus futbolistas, el que alcanzó el preciado logro de poder pelear por un lugar en la final del certamen.

El Hollín, que había liderado gran parte del torneo y que terminó segundo en la fase de clasificación a los cruces, no pudo sostener lo cosechado inicialmente y fue así que se quedó con las ganas hasta el 2027.

Ignacio Maciel se metió en el área chica al escalar por derecha y a los 18 minutos definió ante el intento de achique del arquero Tomas Felice. Fue el 1 a 0 que generó preocupación en el equipo de Hugo Arrambide que salió en la búsqueda de la igualdad.

No obstante las corridas de Julián Sandez y Maximiliano Canova, que en un par de ocasiones fueron desequilibrantes para el fondo rojinegro, Atlético Las Flores siguió mostrando su actitud ofensiva y un buen manejo de la pelota merced al trabajo de Enzo Fuchila, Ariel Urruchua y Santiago Gardella, que amparados en las descargas en Jony Ferreira y Jano Piarrasteguy, en posición de ataque, siempre generaron preocupación en el fondo aurinegro.

El empate para El Hollín y su momentánea clasificación a la semifinal ante el 1 a 1 por la ventaja deportiva, llegó a los 44 por intermedio de Diego Velázquez, que empujó al gol luego de un choque entre el arquero Manuel Lacoste y un defensor de su equipo que provocó que la pelota le quedara servida al rival.

En el segundo tiempo, el partido se hizo intenso y de ida y vuelta desde que arrancó la etapa complementaria, pero un buen cambio de frente hecho por el defensa Juan Ignacio Ledesma, que recién había ingresado, derivó en otra trepada por derecha de Ignacio Maciel. El zurdo mediocampista alargó para Jony Ferreira, que hizo la pausa, dejó un rival en el camino y definió con clase para poner el 2 a 1.

El tercero de Atlético, golazo para la postal. Nueva entrega, pero esta vez por izquierda de Juan Ledesma tras un quite, la recibió Alexis Franco que también había ingresado muy bien en su juego ofensivo, esquivó un rival y de derecha la colgó en el ángulo de Tomas Felice que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.

Con el 3 a 1, la desesperación fue toda de El Hollín que recién en el minuto 94 pudo descontar con el gol de cabeza del “Pelado” Raúl Maciel.

El arbitro Horacio Maciel hizo sonar el silbato de cierre del partido en el minuto 96 y después fue todo algarabía en Atlético Las Flores por la trabajosa pero merecida clasificación a las semifinales del torneo. El próximo fin de semana, El Taladro será su rival. Tras dos cruces de ida y vuelta, rojinegros o verdes serán los finalistas. Mientras tanto, entre semana, nada podrá impedir que el equipo de Gastón Aparicio disfrute de las mieles de su gran victoria. Un triunfo que finalmente lo llevó a su equipo a posicionarse dentro de los cuatro mejores del torneo.

Atlético Las Flores: Manuel Lacoste, Juan Martín Dupoey, Ignacio Maciel, Agustín Alcaráz, Enzo Fuchila, Luciano López, Ariel Urruchúa, Nahuel García, Jonatán Ferreira, Santiago Gardella, Jano Piarrasteguy. Relevos: Joaquín Bastién, Adrián Rodríguez, Juan Ignacio Ledesma, Alexis Franco, Santino Ramos, Maximiliano Iacomini, Enzo Ocampo.

El Hollín: Tomás Felice, Raúl Maciel, Amadeo Sandez, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Jonatán Cartasso, Julián Sandez, Elías López, Jonatán Quiñones, Agustín Safiri, Maximiliano Canova. Relevos: Demian Saldías, Luciano Martínez, Guillermo Tus, Walter Carpinetti, Enzo Franco, Néstor Luján, Enzo Aguirre, Mauricio Curuchet.

Arbitro. Horacio Maciel. Líneas: Ariel Zapettini y Luciano Macencio.

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