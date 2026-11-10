Feria de las Regiones el fin de semana en la Escuela Dante Alighieri

La Escuela Dante Alighieri, a través de su Comisión Directiva y equipos de conducción de los niveles primario y secundario, llevará a cabo este viernes 13 y sábado 14 de noviembre la VIII Feria de las Regiones 2026, organizada por la institución. Todo comenzará el viernes a las 8:30hs. con la apertura de la muestra con la participación de las instituciones educativas. A las 10hs. tendrá lugar el acto inaugural y la apertura de la feria al público en general. El evento tendrá continuidad el sábado a partir de las 17hs. donde se habilitará el patio de comidas y habrá números musicales interpretados por alumnos, padres y profesores. «La Feria de las Regiones constituye un espacio para fomentar la cultura italiana, celebrar sus tradiciones y compartir su riqueza con la comunidad educativa y local», indicaron desde el establecimiento educativo.

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