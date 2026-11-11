Se presentó la 45ta. edición del Festival Peñas y Fortines

En el marco de una rueda de prensa que tuvo lugar este martes en el salón rojo municipal fue presentada oficialmente una nueva edición del festival declarado de interés nacional y que se realizará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el campo de doma del Centro Tradicionalista «La Tacuara». Luego de la bienvenida a cargo del intendente municipal interino, Prof. Fabián Blanstein, hizo uso de la palabra Marcelo «Cata» Mundet, integrante de la Comisión Organizadora, quien explicó que «todo comenzará el día viernes en nuestro salón de Avda. Rivadavia con mucho folklore, todos los ballets locales y danzas tradicionales como estamos acostumbrados todos los años. En cuanto a los números artísticos estarán en la primera noche Pancho Santarén, Semilla, Mal Trago, Latido y Diamante II. El sábado actuarán La Patio I’ Tierra, Anabela y un gran cierre con Juanjo Abregú». Por otra parte, Bruno Mundet, presidente del Centro Tradicionalista confirmó que «se repetirá una actividad nueva en el campo de doma que es la Prueba tipo Polo. Es una modalidad que se está practicando mucho en la zona. Por supuesto que estarán las otras pruebas ya conocidas. La idea es comenzar el sábado bien temprano con el desfile por calles de la ciudad». Como novedad se anunció un bono por los tres días de Peñas y Fortines a 35 mil pesos.

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