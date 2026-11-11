11 de noviembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El Cdor. Pablo García Romero en «El Periodístico»: Ley de Modernización laboral, trabajadores registrados e indemnizaciones

3 minutos atrás Fm Alpha

El columnista del programa que en esta etapa conduce el Dr. Nicolás Curutchet estuvo nuevamente en los estudios de FM Alpha y se refirió a los cambios en la ley que fue sancionada a principios del 2026 provocando cambios en el régimen del trabajo en Argentina. García Romero regresará la próxima semana con su tradicional espacio para nuestra radio. Los oyentes pueden dejar su consulta al 46-8265.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Patín Artístico Las Flores: muchos logros en la última fecha de la Liga «Roller Lift 2026» en Capital Federal

4 horas atrás Fm Alpha

Se presentó la 45ta. edición del Festival Peñas y Fortines

5 horas atrás Fm Alpha

Torneo Clausura: así se jugarán las semifinales de ida

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

El Cdor. Pablo García Romero en «El Periodístico»: Ley de Modernización laboral, trabajadores registrados e indemnizaciones

3 minutos atrás Fm Alpha

Patín Artístico Las Flores: muchos logros en la última fecha de la Liga «Roller Lift 2026» en Capital Federal

4 horas atrás Fm Alpha

Se presentó la 45ta. edición del Festival Peñas y Fortines

5 horas atrás Fm Alpha

Torneo Clausura: así se jugarán las semifinales de ida

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.