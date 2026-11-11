El Cdor. Pablo García Romero en «El Periodístico»: Ley de Modernización laboral, trabajadores registrados e indemnizaciones

El columnista del programa que en esta etapa conduce el Dr. Nicolás Curutchet estuvo nuevamente en los estudios de FM Alpha y se refirió a los cambios en la ley que fue sancionada a principios del 2026 provocando cambios en el régimen del trabajo en Argentina. García Romero regresará la próxima semana con su tradicional espacio para nuestra radio. Los oyentes pueden dejar su consulta al 46-8265.

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