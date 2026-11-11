En el Día de la Tradición Nahuel Pellejero presentó su libro «Andando»

En la noche del martes en el salón rojo municipal y ante una nutrida concurrencia el reconocido animador de fiestas criollas presentó «Andando», una publicación que reúne escritos que fue seleccionando a lo largo de su trayectoria. «Al cumplir 40 años decidí reunir un lote de versos, poesías y canciones que me han acompañado en cada fiesta, en cada jineteada y en cada encuentro donde tengo la posibilidad de honrar a la patria, al caballo y a la tradición», explicó el autor. Se leyeron algunos de los versos del libro al tiempo que la oportunidad fue propicia para compartir la música de nuestra tierra.

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