12 de noviembre de 2026

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La Buena Noticia: Mar del Plata tendrá la primera diplomatura universitaria en cirugía de columna del país

3 horas atrás Fm Alpha

Una buena noticia para Mar del Plata y para la salud. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata aprobó la creación de la primera diplomatura universitaria de posgrado en cirugía de columna del país. La formación se va a desarrollar en tres instituciones. El Hospital Interzonal Oscar Alende será la sede principal. También habrá prácticas en el Hospital Materno Infantil y en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. La diplomatura durará dos años y tendrá una carga de tres mil quinientas horas. Durante ese tiempo, los profesionales se van a formar con equipos de traumatología y neurocirugía. Son dos especialidades que intervienen en el tratamiento de los problemas de columna y que, en este programa, compartirán la discusión de casos y la formación práctica. También habrá actividades de investigación y un trabajo científico final. Cada sede va a aportar su experiencia. En el Alende se concentrará la mayor parte de las prácticas, en la unidad que atiende los casos complejos de columna que llegan desde distintos puntos de la región. En el Materno Infantil, el foco estará puesto en los problemas de columna en chicos. Y en el INAREPS, los profesionales van a seguir de cerca la rehabilitación, una etapa en la que el equipo acompaña a los pacientes para que recuperen, en la medida de lo posible, su movilidad y su autonomía. Esa participación de las tres instituciones permite enseñar algo que en la práctica importa mucho. El recorrido de un paciente puede empezar con una consulta, seguir con una cirugía cuando está indicada y continuar con un período de rehabilitación. La diplomatura permitirá estudiar esas etapas y ver cómo se toman las decisiones en cada una. La propuesta recoge el trabajo que los equipos de estos hospitales vienen haciendo desde hace unos cinco años para capacitar a otros profesionales. Con la aprobación de la Facultad de Medicina, esa experiencia toma la forma de un posgrado universitario dedicado específicamente a las enfermedades y lesiones de la columna.

Fuente: La Capital (Mar del Plata)

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