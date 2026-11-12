12 de noviembre de 2026

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Murió «Paolo el Rockero», icónico personaje del cine y TV de los ’80

2 horas atrás Fm Alpha

El mundo del espectáculo argentino está de luto tras confirmarse una triste noticia. El reconocido actor y humorista Jorge Juan Montejo, famoso por su inolvidable personaje de «Paolo, el Rockero» falleció en las últimas horas en el Hospital Santamarina de la ciudad de Tandil, de donde era oriundo. Tenía 68 años. La dolorosa novedad fue confirmada a través de las redes sociales por el periodista Pablo Montagna y su colega Caro Bisgarra. Según las primeras informaciones, el artista venía atravesando severos problemas de salud y se encontraba internado en su ciudad natal desde hacía varios días, batallando contra un delicado cuadro de pulmonía. Montejo alcanzó la fama máxima durante las décadas de 1980 y 1990, convirtiéndose en un verdadero ícono de la comedia nacional. Con su particular estilo, su distintiva cabellera y su clásica muletilla, brilló en la televisión y participó en grandes éxitos cinematográficos de la época como Los bañeros más locos del mundo y Extermineitors, dejando una huella imborrable en el corazón de varias generaciones de argentinos.

Fuente: Minuto Uno

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