Murió Piero, la voz comprometida que marcó generaciones

El reconocido cantautor ítalo-argentino Piero De Benedictis falleció este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Con una trayectoria de más de seis décadas, el artista se consolidó como un referente de la canción testimonial e inmortalizó himnos universales como «Mi viejo» y «Soy pan, soy paz, soy más». Nacido en Gallipoli, Italia, en 1945, arribó a la Argentina a los tres años de edad y pasó su infancia entre el conurbano bonaerense y la Patagonia. Su prolífica carrera de seis décadas unió la balada comercial con el fuerte compromiso de la canción de protesta, convirtiendo en himnos temas como «Mi viejo» , «Coplas de mi país», «Pedro Nadie» y «Para el pueblo lo que es del pueblo» . Debido a las persecuciones de la última dictadura militar se vio obligado a exiliarse en Europa, regresando en la antesala democrática de 1981 para marcar una época junto a figuras de la talla de Mercedes Sosa, Marilina Ross y otros. Su labor humanitaria y constante presencia en los escenarios de América Latina lo llevaron a recibir la ciudadanía colombiana en 1994. El músico se mantuvo activo hasta sus últimos meses: en abril de este año lideró una exitosa gira teatral en Bogotá con su álbum infantil La sinfonía inconclusa en la mar

y, días antes de su partida, celebró con orgullo que su voz en italiano abriera el desfile de la casa Saint Laurent en París con la Torre Eiffel de fondo.