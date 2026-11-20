(ver cronograma de partidos) Desde las 11:30hs. se jugarán este sábado los encuentros correspondientes a las finales de ida del fútbol local en las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Reserva en diferentes escenarios. Además se jugará la semifinal de vuelta en Fútbol Femenino entre Juventud Deportiva y El Hollín. Por otro lado, este viernes a las 19:30hs. en el estadio «27 de abril» se disputará la final de ida en categoría Sub-17 entre Ferro y Juventud Deportiva mientras que a las 21:30hs. en el mismo escenario lo harán en Fútbol Femenino Ferro y Atlético por la semifinal de vuelta.

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