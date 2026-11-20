En horas de la tarde personal de este Comando Patrulla Rural con colaboración de Estación Policía Comunal y Sub-DDI Las Flores, en el marco de una causa caratulada como Amenazas Agravadas con intervención de U.F.I N 17 perteneciente al Depto. Judicial de Azul, efectivizó una orden de allanamiento, registro y secuestro en un domicilio del medio sito en Alem y Martin Fierro (orden emanada por Juzgado de Garantías N2 Olavarría a cargo SS Villamarin Carlos Eduardo), procediendo al secuestro en el inmueble de motocicleta 110 y demás elementos de prueba que son de relevancia para la investigación.

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