El descubrimiento se produjo a partir de las investigaciones realizadas durante la expedición Talud Continental IV, que exploró el cañón submarino de Mar del Plata Los investigadores utilizaron un robot submarino capaz de descender hasta los 3.900 metros de profundidad, donde la oscuridad es absoluta y las condiciones son extremas.

Allí encontraron organismos de formas, tamaños y colores realmente sorprendentes. Entre las 57 especies identificadas hay pequeños crustáceos, corales, pepinos de mar y moluscos. También se reconocieron cinco posibles nuevos géneros científicos. Uno de los animales más llamativos fue bautizado informalmente como Loki, un pepino de mar que tiene unas curiosas prolongaciones que recuerdan a los cuernos del personaje de la mitología nórdica.

Pero hay algo todavía más interesante: los científicos aseguran que quedan numerosas muestras por analizar. Es decir, que podrían aparecer muchas otras especies desconocidas. La investigación contó con la colaboración de especialistas internacionales, pero tuvo una participación fundamental de científicos argentinos. Y la buena noticia no termina acá. Para 2027 se está preparando una nueva expedición, esta vez hacia cañones submarinos ubicados frente a las costas de Chubut. Una noticia que nos recuerda que todavía sabemos muy poco sobre las profundidades de nuestros océanos. Y que, gracias al talento y al trabajo de nuestros investigadores, Argentina sigue realizando

descubrimientos que contribuyen al conocimiento científico mundial.



Fuente: CONICET (Publicación oficial del 1 de octubre de 2026. Los hallazgos corresponden

a la expedición de 2025 y a su posterior análisis taxonómico; resta completar la descripción

formal de las especies).

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