En la tarde del miércoles en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante se llevó a cabo una nueva reunión de Comisión Plenaria, convocada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz. El encuentro contó con la presencia de Fernando Bickham, secretario de Obras Públicas, acompañado por su equipo de trabajo integrado por Analía Lorenzo y Víctor Orlando. Durante la reunión, los funcionarios brindaron información y respondieron las consultas de los concejales en relación con los expedientes presentados en la mesa de trabajo. Posteriormente, la Comisión Plenaria continuó con el análisis y tratamiento de los distintos temas incluidos en el temario legislativo.