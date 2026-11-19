Bomberos Voluntarios realizó la Academia Final con evaluación del personal
Días pasados se llevó adelante la Academia Final en todas las guardias de nuestro cuartel. En el marco de estas jornadas se realizaron evaluaciones individuales a cada integrante del cuerpo activo con el objetivo de valorar los conocimientos adquiridos, reforzar habilidades y continuar fortaleciendo la preparación de nuestro personal. Las actividades estuvieron a cargo del Departamento de Instrucción, reafirmando el compromiso permanente con la capacitación, la formación y la profesionalización de nuestros bomberos. «La capacitación constante es fundamental para brindar un servicio cada vez más preparado y eficiente a nuestra comunidad», indicó la institución.