Días pasados se llevó adelante la Academia Final en todas las guardias de nuestro cuartel. En el marco de estas jornadas se realizaron evaluaciones individuales a cada integrante del cuerpo activo con el objetivo de valorar los conocimientos adquiridos, reforzar habilidades y continuar fortaleciendo la preparación de nuestro personal. Las actividades estuvieron a cargo del Departamento de Instrucción, reafirmando el compromiso permanente con la capacitación, la formación y la profesionalización de nuestros bomberos. «La capacitación constante es fundamental para brindar un servicio cada vez más preparado y eficiente a nuestra comunidad», indicó la institución.